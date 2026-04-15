韓国でシェアNo．1を誇るツナブランド「東遠」によるイベント「SUPER TUNA FOR YOU in Tokyo」が、4月18日（土）〜4月24日（金）の期間、東京・原宿にある東急プラザ原宿“ハラカド”2階Cover イベントスペースで開催される。【写真】笑顔が眩しい！JINのビジュアル装飾を施した会場内■購入特典も豪華！今回開催される「SUPER TUNA FOR YOU in Tokyo」は、BTS JINデザインのツナ缶が登場し、オリジナルの「デコチャムチBOX