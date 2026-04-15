BTS JINデザインのツナ缶が登場！ 原宿で「デコチャムチBOX」が作れるポップアップ開催
韓国でシェアNo．1を誇るツナブランド「東遠」によるイベント「SUPER TUNA FOR YOU in Tokyo」が、4月18日（土）〜4月24日（金）の期間、東京・原宿にある東急プラザ原宿“ハラカド”2階Cover イベントスペースで開催される。
【写真】笑顔が眩しい！ JINのビジュアル装飾を施した会場内
■購入特典も豪華！
今回開催される「SUPER TUNA FOR YOU in Tokyo」は、BTS JINデザインのツナ缶が登場し、オリジナルの「デコチャムチBOX」を通して自分だけの特別なツナBOXづくりが楽しめる世界でも特別なポップアップ。
会場では、「SUPER TUNA ギフトセット（黄色）」や「ドンウォンチャムチセット（赤）」に加え、日本限定の「デコチャムチBOX（ピンク）」が販売され、専用スペースを使ってその場でデコレーションができる。
また、購入特典としてオリジナルステッカーやガチャ用コインが配布されるほか、「デコチャムチBOX（ピンク）」を選んだ人にはデコシールもプレゼント。配布されたコインで参加可能なガチャブースでは、限定グッズがランダムで用意されている。
さらに、デコレーション作品のコンテストも開催予定。なお、日程により事前予約が必須になるため、公式SNSやサイトにて事前の確認が必要となる。
【写真】笑顔が眩しい！ JINのビジュアル装飾を施した会場内
■購入特典も豪華！
今回開催される「SUPER TUNA FOR YOU in Tokyo」は、BTS JINデザインのツナ缶が登場し、オリジナルの「デコチャムチBOX」を通して自分だけの特別なツナBOXづくりが楽しめる世界でも特別なポップアップ。
また、購入特典としてオリジナルステッカーやガチャ用コインが配布されるほか、「デコチャムチBOX（ピンク）」を選んだ人にはデコシールもプレゼント。配布されたコインで参加可能なガチャブースでは、限定グッズがランダムで用意されている。
さらに、デコレーション作品のコンテストも開催予定。なお、日程により事前予約が必須になるため、公式SNSやサイトにて事前の確認が必要となる。