タイツとソックスのあわせ方次第で、いつものコーデはもっと今っぽく、もっと可愛く進化する！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、足元のおしゃれを主役にした旬な着こなしテクをご紹介します。可愛さもこなれ感も欲張れる着こなしを最後までチェックしてね♡足元のレイヤードはNOT遊び！タイツとソックスの重ねばきがトレンドだけど、上手にあわせるならクセのある重ね方は避けるのがベター。色はベーシックに、素材