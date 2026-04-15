SABON（サボン）が2026年4月23日（木）、ベストセラーのボディ洗浄料をバージョンアップした「ハイドレイティング シャワーオイル」を発売する。■進化したバスタイム体験ミルクでもジェルでもない“オイルで洗う”という発想から生まれたシャワーオイルが、25年の時を経て進化。美容液のようなオイルで肌を包み込み、入浴時間をボディケアへと昇華させる一品。従来の黄金比はそのままに、“伝説の花”と称されるヤグルマギク花水