SABON（サボン）が2026年4月23日（木）、ベストセラーのボディ洗浄料をバージョンアップした「ハイドレイティング シャワーオイル」を発売する。

■進化したバスタイム体験

ミルクでもジェルでもない“オイルで洗う”という発想から生まれたシャワーオイルが、25年の時を経て進化。美容液のようなオイルで肌を包み込み、入浴時間をボディケアへと昇華させる一品。

従来の黄金比はそのままに、“伝説の花”と称されるヤグルマギク花水を高配合。肌をやさしく洗い上げながら、しっとりとした質感へ導く。

香りを感じながら肌になじませ、軽やかにマッサージした後、泡立てて全身へ広げることで、華やかな香りに包まれる使用体験。

バスタブに身を沈めるひとときまで、心地よい余韻が続き、リラックス感のある時間へ。

■商品情報

株式会社 SABON Japan

ハイドレイティング シャワーオイル500mL／5,280円（税込）300mL／3,740円（税込）

全6種デリケート・ジャスミングリーン・ローズパチュリ・ラベンダー・バニラホワイトティーローズティーTOKYO*1

*1 TOKYO 500mLのみ発売日未定