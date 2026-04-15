日本で将来「花見」ができなくなる？ 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、鹿児島県森林技術総合センター、岡山理科大学、アメリカ合衆国国立公園局などからなる研究グループは、桜の品種・ソメイヨシノが温暖化により開花の遅れや花芽が落下する異常を確認したとの研究結果を、きょう（15日）公表しました。 【写真を見る】温暖化で「染井吉野（ソメイヨシノ）」が開花異常将来的に新たなサクラの