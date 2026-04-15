ずっと話しているわけじゃないのに、なぜか一緒にいると落ち着く。男性と一緒にいて、そんな感覚を覚えたことはありませんか？本命相手には“何もしていない時間”の空気感にこそ、その人の本音が表れます。沈黙を“埋めようとしない”男性は本命相手とは、無理に会話を続けようとしません。話題が途切れても焦らず、そのままの空気でいるでしょう。これは「気を遣って場をつなぐ必要がない」と感じている状態です。一緒にいるだけ