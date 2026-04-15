多くの女性が更年期に経験する“デリケートなお悩み”。けれど誰に相談すればいいかわからずひとりで抱え込んでしまう人も少なくありません。そんな“話しづらいけれど大切なこと”をirohaヘルスケア主催にて｢更年期と腟ケア｣をテーマにしたリアルイベントを開催。丸の内の森レディースクリニック院長であり、crumii編集長でもある宋美玄先生が登壇し、専門家からの意見も伺える貴重な場となりました。 更年期