2026年4月4日、鎌倉に新たなブランドの拠点が誕生しました。ATTITUの初となる直営店です。Courtesy of Tsuchiya Kaban場所は、土屋鞄製造所の鎌倉店。これまで同ブランドが築いてきた空間の2階をリニューアルし、ATTITUの世界観を体現する場として再構成されています。単なる新店ではなく、既存の文脈の中に新しいレイヤーを差し込むような試みです。photo by ©FASHION HEADLINE土屋鞄といえば、日本におけるクラフトブランド