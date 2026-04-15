明るく人当たりの良い夫。取引先からのスカウトを受け、転職し単身赴任をすることに。転職後、次第に電話での夫の声から少しずつ元気が失われていき……。今回は、筆者の知人夫婦が体験した、夫婦の絆が感じられるエピソードをご紹介します。 転職で単身赴任