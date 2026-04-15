モデルで俳優の本田翼さん（33）が2026年4月8日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つブラックコーデを披露した。バッグを合わせて本田さんは、黒いロングブーツを合わせたミニ丈コーデで微笑む姿や全身ショット、振り返る様子など6枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、透け感のある黒いミニワンピとショート丈の白いボトムスを着用。バッグを肩にかけ、両手をあげてポーズをとって微笑んでいた