トレンドアイテムを賢くゲットするなら、やっぱり【しまむら】は外せません！ プチプラとは思えない高見えなアイテムが揃っているのも大きな魅力です。 そこで今回は、しまむらマニアたちが絶賛するアイテムを使ったスタイリングをピックアップ。いつもの着こなしをブラッシュアップさせたい人は、ぜひチェックしてみて。 ツイード調ベストがいつものコーデを上品に演出 【しまむら】「チェックフリルジレ」