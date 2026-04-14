ラガルドＥＣＢ総裁の発言が伝わっており、経済は基本シナリオと逆境シナリオの間にあるとの認識を示した。ユーロ圏経済はイラン紛争を想定したＥＣＢの基本シナリオからは外れているものの、現時点で利上げに傾く状況ではないとの認識を示した。「経済は基本シナリオと逆境シナリオの間にある」と述べた。 また、原油価格や燃料価格、先物価格などを総合的に見て、どのシナリオに近いかを判断する必要があるとも説明