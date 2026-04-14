2024年4月、宮内庁が公式Instagram（インスタグラム）を開設したニュースは、大きな話題となりました。それから2年。令和8年（2026年）3月末時点でフォロワー数は234万人に達しています。従来のホームページや報道とは一線を画し、「静かなSNS」とも評される発信の裏側にはどのような意図があるのでしょうか。伝統と現代の狭間で言葉を紡ぐ、宮内庁広報室にその舞台裏を伺いました。 【写真】「とても親