この記事をまとめると ■1960年代に活躍したローラT70はスポーツカーレース界を席巻した ■2026年にT70Sとして復活し当時の設計を忠実再現しつつ進化 ■サーキット専用と公道仕様の2モデルで計16台のみ生産となる 伝説のオリジナルを忠実に再現 レースマニアなら、「ローラT70」という名前を聞いて心が揺さぶられる人は世界中に多いだろう。1964年にエリック・ブロードリーが設計したこのレーシングカーは、アルミニウム製モノコ