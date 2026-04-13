ABEMAは、人気アニメ『葬送のフリーレン』第38話（第2期・第9話）「美しい光景」放送時のコメント最多シーンTOP3を発表した。第1話はラストに登場したキャラクターのシーンになっている。【動画】ラストに衝撃！『葬送のフリーレン』最終回の人気シーンTOP33月27日深夜に放送された『葬送のフリーレン』第38話（第2期・第9話）「美しい光景」より、視聴者からのコメントを多く集めたシーンを独自調査。「『葬送のフリーレン』