柏木由紀子、“スーパーで買い物”70代のカジュアル私服コーデに反響 Tシャツは『ユニクロ』「ファッション素敵」「いつまでも、素敵でおしゃれ」
俳優の柏木由紀子（78）が10日、自身のインスタグラムを更新。「何気ない日の買い出し」と書き出し、スーパーに出かけた日の私服コーデを披露した。
【写真・動画】Tシャツは「ユニクロ」 カジュアルな私服コーデでスーパーでの買い物を楽しむ柏木由紀子
柏木は「お花を見て、スーパーに寄ってついアイスも買ってしまって…最後はコーヒーでひと休み」とつづり、春の日のプライベートの1シーンを動画でシェア。
次の投稿では、「#70代コーデ #シニアコーデ #大人カジュアル」などのハッシュタグとともに、この日のコーディネートアイテムについて紹介。
白のTシャツは「ユニクロ」、上に羽織ったチェック柄のシャツは「ラルフ ローレン」、フレアシルエットのパンツは「ドゥーズィエムクラス」などと明かしていた。
コメント欄には「由紀子さんのファッション素敵です！髪型もいつもセットがお上手ですね」「今日も素敵なコーデ」「いつまでも、素敵でおしゃれ」「綺麗で美しい」「日常も楽しんでる様子が伝わってきて、元気になります」などと、カジュアルな着こなしを絶賛する声が数多く寄せられている。
【写真・動画】Tシャツは「ユニクロ」 カジュアルな私服コーデでスーパーでの買い物を楽しむ柏木由紀子
柏木は「お花を見て、スーパーに寄ってついアイスも買ってしまって…最後はコーヒーでひと休み」とつづり、春の日のプライベートの1シーンを動画でシェア。
次の投稿では、「#70代コーデ #シニアコーデ #大人カジュアル」などのハッシュタグとともに、この日のコーディネートアイテムについて紹介。
コメント欄には「由紀子さんのファッション素敵です！髪型もいつもセットがお上手ですね」「今日も素敵なコーデ」「いつまでも、素敵でおしゃれ」「綺麗で美しい」「日常も楽しんでる様子が伝わってきて、元気になります」などと、カジュアルな着こなしを絶賛する声が数多く寄せられている。