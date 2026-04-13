【モデルプレス＝2026/04/13】ファミリーマートは「とろける食感ぎゅっといちご」を、4月14日から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売する。【写真】ファミマ、次世代品種のいちごアイス登場◆ファミマ「産地と、コンビに、」シリーズ初のいちご登場持続可能な果実生産を支援する「産地と、コンビに、」シリーズ。その立ち上げ当初から、ファミリーマートは「いつか必ず、いちごを形にしたい」と願ってきた。アイスの王道