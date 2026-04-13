近ごろじわじわ増えてきている “カラースプレーを使用したスイーツ” 。でも……SNSでは「コレジャナイ（カラフルさが足りない）」といった声もチラホラ見かけるのよね。そんななか、大本命ともいえる商品が爆誕しちゃったようなんです。子どものころの自分が大喜びしそうなチロルチョコ「カラースプレー〈袋〉」について紹介させて〜!!【どんな商品？】この春に新発売されるチロルチョコ「カラースプレー〈袋〉」。まずはですね