【大本命】子どものころの私に届けたい。チロルチョコの新商品「カラースプレー〈袋〉」がホントに欲しかったやつ！

近ごろじわじわ増えてきている “カラースプレーを使用したスイーツ” 。でも……SNSでは「コレジャナイ（カラフルさが足りない）」といった声もチラホラ見かけるのよね。

そんななか、大本命ともいえる商品が爆誕しちゃったようなんです。子どものころの自分が大喜びしそうなチロルチョコ「カラースプレー〈袋〉」について紹介させて〜!!

【どんな商品？】

この春に新発売されるチロルチョコ「カラースプレー〈袋〉」。まずはですね、商品を見ていただきたいのだけれど……カラースプレーがたっぷり入っていてめちゃくちゃカラフルなのよ。

真っ白なミルク風味生地がベースとなっているため、よりいっそうカラフルさが際立っております。

レッド、ピンク、イエローにグリーン。かわいらしい見た目はもちろんのこと、カラースプレーの食感も楽しめそうだし食べ応えもありそう〜！

【子どものころの自分に教えたい】

ひと目で「カラースプレーだ！」とわかるビジュにわくわく。ほかのカラースプレー系商品と比べると、少々地味かもしれませんが（失礼）、これぞ王道ともいうべきスイーツだと思うのよ。

もしも、こんなスイーツが子どものころにあったなら、テンションがぶち上がっていたことでしょう。いっそのこと、タイムマシーンで当時の自分に届けてあげたい。

お子さんがいる人はもちろん、大人も大喜びすること間違いなし。オフィスで分けたり、ホームパーティーなどで出したりすることで、その場が盛り上がっちゃうかもしれません。

【どこで買える？ バラマキにも◎】

チロルチョコ「カラースプレー〈袋〉」のお値段は1袋5個入りで140円（税込み参考価格）。2026年4月13日から、全国の店舗およびチロルチョコ公式オンラインショップで発売されます。

取り扱いのない店舗もあるのでくれぐれもご注意を。また、商品がなくなり次第販売終了となるので、見かけたら即ゲットしておくべし。

ちなみに、個包装のデザインは2種類ありランダム封入となります。「Color spray」というロゴが書かれたものと、商品本体をモチーフにしたもの、どちらもかわいいからバラマキ用ギフトにもありかも♪

参照元：チロルチョコ、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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