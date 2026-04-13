バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、5人組ボーカルダンスユニット・M!LKの塩粼太智が登場！今をときめく大人気アイドルでありながら、体を張りまくった“アクロバティック水落ち芸”を披露し、ファンやお笑いコンビ・千鳥に衝撃を与えた。 【TVer】『相席食堂』に伝説を残した、M!LK塩粼太智の“クセ強アクロバティック水落ち芸”をおかわり。水も滴るビジュ爆裂イイ男すぎて滅！ M!LKといえ