本拠地レンジャーズ戦米大リーグ、ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でレンジャーズに2-5で敗れた。10日（同11日）からの3連戦の成績は2勝1敗。前日の一戦には、日本の大物女優が客席で観戦し、大谷翔平投手の先頭打者弾も打席のすぐそばで目撃していた。大谷に4試合ぶりの一発が飛び出した11日（同12日）のレンジャーズ戦。6-3で勝利した試合の客席にいたのは、女優で歌手の73歳、夏木マリだ。自身のXとインスタグラ