華やかなスポットライトを浴びる週。反面妬まれやすく特に仕事は妨害される恐れが。手に入れたいことはシークレットで進めていきましょう。金運は買い物運が◎。素敵なものに巡り会えそう。恋愛はビジュアルにこだわると痛い目に遭うかも。リスペクトできる人が本命に。