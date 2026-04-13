運気は徐々に停滞路線。面倒な案件など早めに片付けて、週末はのんびり過ごせる体制を整えましょう。また仕事は現状キープが開運に。金運は使っても潤う星回り。特に美活への投資がオススメ。恋愛は出会いを求め動くほど空回りしそう。意外と身近に出会いが潜んでいるかも。