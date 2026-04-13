仕事運は好調ですが、プライペートはトラブルに見舞われがちな週。いつもスタミナ溢れるあなたですが体調を過信し過ぎないこと。また美容器具のアクシデントにも気をつけて。恋愛は意外な人からアプローチされそう。何度か会う内ににあなたも相手に惹かれていくかも。