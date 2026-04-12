つい周りの人のことを心配してしまう▶▶この作品を最初から読む子どもの頃に日本のアニメにハマり、2003年に初めて来日したスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさん。2011年には日本への移住を実現し、コミックエッセイ作家として精力的に活動してきました。現在はスウェーデンに住みながら、SNSなどで発信を続けています。日本人の何気ない言葉づかいや仕草、電車やコンビニの便利さなど、日々の中で出会