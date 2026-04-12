【モデルプレス＝2026/04/12】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）がこのほど、4月19日スタートの新番組『ME:Iの会いにきたよ！』（フジテレビほか）の囲み取材会に出席。初の地上波冠番組が決定した喜びやファンへの想いを語った。【写真】ME:Iメンバー、鈴木愛理とハロプロ先輩後輩2ショット◆ME:I、初の冠番組に歓喜「とってもめちゃんこ嬉しいです！」ME:Iが全国の学校を舞台に、応援してくれる学生ファンのもとへサプライズで