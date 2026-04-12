あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ネガティブキャンペーン」の略語は？「ネガティブキャンペーン」の略語はなんでしょうか？略し方はシンプルです...！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ネガキャン」でした！「ネガキャン」は「ネガティブキャンペーン」を略した言葉。ネガキャン