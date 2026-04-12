【略語クイズ】「ネガティブキャンペーン」の略語は？ビジネスや、若者の間で使われる言葉...！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「ネガティブキャンペーン」の略語はなんでしょうか？

正解は「ネガキャン」でした！

「ネガキャン」は「ネガティブキャンペーン」を略した言葉。

ネガキャンとは、競争相手の欠点を広めることで自分が優位に立とうとすること。

選挙でほかの候補者を批判するときや、ライバル会社の評判を落としたいときに用いられる卑怯な手法です。

ちなみに、この「ネガキャン」という言葉は若者の間でも使われており、職場や学校、SNSでの否定的な発言や態度を指す言葉となっています。

自己否定的な発言で周囲の士気を下げたり、SNSで軽い自虐ネタを投稿したりする行為などが含まれており、上記で記述した意味とは少し違ってくるのだそう。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）