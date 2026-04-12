気温が上がってくると、パンツの暑さが気になることも。できるだけ快適に過ごしたいなら「接触冷感パンツ」が頼りになりそうです。今回は、これからの時季の大人コーデに取り入れやすいデザインを【ハニーズ】と、その一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップしました。 オンオフ使えるきれいめテーパード 【ハニーズ】「接触冷感イ}