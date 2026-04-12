こんにちは！美眉のプロSAORIです。「眉がうまく描けない…」そんな悩みを持つ方はとても多いもの。実は眉はセンスではなく理論と手順で誰でも上達できます。今回は、美眉のプロが誰でも再現できる黄金バランスと正しい描き方を分かりやすく解説します。【詳細】他の記事はこちらPOINT?黄金バランスを知る眉が綺麗に見えるかどうかは、眉頭・眉山・眉尻の3点で決まります。自分の骨格に合った位置を知ることが、美眉への第一歩です