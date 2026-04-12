知る人ぞ知るマミーマートの新業態スーパー「生鮮市場TOP」。TOPは惣菜のバリエーションが豊富で、「これでこの値段!?」と思わず二度見するほど気になる惣菜がズラリと並んでいます。ボリュームも味も妥協なしで“買って正解”な商品がそろっており、目新しい商品を発見できる楽しさもあります。今回は実際に試してよかったおすすめ惣菜を紹介します。生鮮市場TOPは、精肉・青果といった生鮮食品の強さに加えて、惣菜のクオ