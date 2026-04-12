義父の家に行く度、自分だけが無視され透明人間になったようで……。今回は、そんな孤独に耐えた日々に、ある変化を起こした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆義父から無視され続ける日々中嶋葉子さん（仮名・29歳）は、結婚して3年になりますが、義父から名前で呼ばれたことが一度もありません。「呼ばれるのは、たまに投げつけられる『おいっ』だけですね」義実家に行けば、義父と夫が延々と昔話をし、義兄弟のエ