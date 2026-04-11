トップアイデザイナーのクボタマイです。眉メイクのお悩みでよくあがるのが「眉山の高さ」。なんとなく描いている方も多いですが、実はほんの数ミリの差で印象は大きく変わります。今回は、老け見えを防ぎながら、今っぽく垢抜ける「眉山の正しい高さと位置」について詳しく解説します♡【詳細】他の記事はこちら眉山は「高すぎない」が今っぽさのカギ眉山は基本的に眉頭よりも少し高く設定しますが、理想は1〜3mm程度。これ