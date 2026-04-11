能登半島地震の復興イベントとして社会人テニスプレーヤーによるテニス教室が、能登町で行われました。青少年の育成を目的にNTT西日本北陸支店が、開いたテニス教室。国内外の大会で活躍するNTT西日本ソフトテニス部のコーチや選手が指導にあたり、能登地域の中高校生など、およそ80人が参加しました。教室では、正確にボールを打つ練習やサーブやスマッシュなどの実技指導が行われました。■参加者