MLB8球団のシティコネクトユニホームが発表

MLBは9日（日本時間10日）、8球団が今季から着用するシティコネクトユニホームを一斉発表した。複数メディアのランク付けで高評価を多く得ている1つが、パイレーツのユニホーム。「まさに傑作」と評する記者もいた。

今回のシティコネクトユニホームはチームカラーでもある黒と金を基調とし、胸のPIRATESのロゴは本拠地の後方にある「シスター・ブリッジ」からインスピレーションを得たフォントを使用している。

発表に際して複数のメディアがランキング記事を執筆しており、パイレーツのシティコネクトは「CBSスポーツ」では1位、「ヤフー・スポーツ」では4位、「スポーツ・イラストレイテッド」では2位の高評価を受けている。

「CBSスポーツ」のマット・シュナイダー記者は、「黒と金の組み合わせは昔から私のお気に入りで、今回の仕上がりはまさに傑作です。帽子に剣の入った海賊のロゴをあしらっているのも粋な計らいです。これはホームランどころか、満塁ホームラン級の出来栄えです」と絶賛した。

「スポーツ・イラストレイテッド」のトム・ディアーバージャー記も「正直言って、これすごく気に入ったよ。ゴールドの帽子がオールブラックのユニホームによく映えてる」と高い評価をつけた。

パイレーツの新たなシティコネクトユニホームは17日（同18日）の本拠地レイズ戦でお披露目となる。（Full-Count編集部）