運用可能な戦闘機はF-15「イーグル」だけ古くから「地下」という領域は、軍事的に極めて堅牢で隠ぺいが容易な空間として重宝されています。高価値な兵器や司令部を収容するのに適した聖域であり、これを無力化するのは極めて困難であり続けています。【重さ13t超え！】世界一強力な「バンカーバスター」投下の瞬間です（写真）しかし強固な盾が現れれば、それを打ち破ろうとする矛が発達するように、地下陣地の破壊を目的とし