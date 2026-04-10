2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、26年4月15日から27年3月31日までの期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」を開催します。アニバーサリーイベントの開催に先駆けて、4月8日に「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」のエンターテイメントプログラムなどが報道陣に向けて公開されました。東京ディズニーシー25周年の見どころをたっぷり紹介し