ReFa（リファ）が、コームとしてもカッサとしても使える「リファハートコーム カッサ」を、2026年4月22日（水）にReFa GINZAにて発売する。■形を変えて髪も肌も整える手になじむハート型フォルムが特徴の2way設計。コームとして使用すれば、髪をやさしく梳かしながらツヤとまとまりのある仕上がりへ導く。付属カバーを装着することでカッサとしても使用可能。ゆるやかな曲線が肌にフィットし、こわばりをやさしくほぐしながらリフ