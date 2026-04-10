サンリオの人気キャラクターたちと「ビックリマンチョコ」がコラボレーションした新商品「サンリオキャラクターズマンチョコ」が、4月7日（火）から、全国の「セブンイレブン」で順次発売中だ。【写真】推しキャラを引き当てたい！キュートなオリジナルシールの詳細■オリジナルシールは全20種今回登場した「サンリオキャラクターズマンチョコ」は、サンリオの人気キャラクターをモチーフにしたオリジナルシール全20種を