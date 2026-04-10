サンリオ×「ビックリマンチョコ」がコラボ！ 「2026年サンリオキャラクター大賞」との連動企画も展開
サンリオの人気キャラクターたちと「ビックリマンチョコ」がコラボレーションした新商品「サンリオキャラクターズ マンチョコ」が、4月7日（火）から、全国の「セブンイレブン」で順次発売中だ。
【写真】推しキャラを引き当てたい！ キュートなオリジナルシールの詳細
■オリジナルシールは全20種
今回登場した「サンリオキャラクターズ マンチョコ」は、サンリオの人気キャラクターをモチーフにしたオリジナルシール全20種をランダムで1枚封入したエンターテインメント菓子。
今回だけの特別デザインシールには、ハローキティやシナモロール、クロミなどのキャラクターが描かれており、どのシールが出るかは開けてからのお楽しみとなっている。
また本商品は、年に1度開催されるビッグイベント「2026年サンリオキャラクター大賞」と連動。一度に「サンリオキャラクターズ マンチョコ」を550円（税込）以上購入すると、レシートに投票用シリアルコードが印字され、お菓子を楽しみながら、推しキャラクターを応援できる特別な体験を満喫できる。
【写真】推しキャラを引き当てたい！ キュートなオリジナルシールの詳細
■オリジナルシールは全20種
今回登場した「サンリオキャラクターズ マンチョコ」は、サンリオの人気キャラクターをモチーフにしたオリジナルシール全20種をランダムで1枚封入したエンターテインメント菓子。
また本商品は、年に1度開催されるビッグイベント「2026年サンリオキャラクター大賞」と連動。一度に「サンリオキャラクターズ マンチョコ」を550円（税込）以上購入すると、レシートに投票用シリアルコードが印字され、お菓子を楽しみながら、推しキャラクターを応援できる特別な体験を満喫できる。