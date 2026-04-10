「サンリオキャラクターズ　マンチョコ」（税込 172円）

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　サンリオの人気キャラクターたちと「ビックリマンチョコ」がコラボレーションした新商品「サンリオキャラクターズ　マンチョコ」が、4月7日（火）から、全国の「セブンイレブン」で順次発売中だ。

【写真】推しキャラを引き当てたい！　キュートなオリジナルシールの詳細

■オリジナルシールは全20種

　今回登場した「サンリオキャラクターズ　マンチョコ」は、サンリオの人気キャラクターをモチーフにしたオリジナルシール全20種をランダムで1枚封入したエンターテインメント菓子。

　今回だけの特別デザインシールには、ハローキティやシナモロール、クロミなどのキャラクターが描かれており、どのシールが出るかは開けてからのお楽しみとなっている。

　また本商品は、年に1度開催されるビッグイベント「2026年サンリオキャラクター大賞」と連動。一度に「サンリオキャラクターズ　マンチョコ」を550円（税込）以上購入すると、レシートに投票用シリアルコードが印字され、お菓子を楽しみながら、推しキャラクターを応援できる特別な体験を満喫できる。