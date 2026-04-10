ハイトワゴンなのに「4気筒ターボ」近年の軽自動車は、乗用車並みの豪華装備も珍しくなく、ファーストカーとしても十分通用する一方で、ホットなモデルは姿を消すばかり。そんななか、先日発表された5速MTとターボエンジンを専用搭載するダイハツ「ミライースtuned by D-SPORT Racing」に熱視線が集まるのも当然といったところです。しかし、2000年前後に遡ると、良くも悪くも「元気のいい軽自動車」が多く存在しており