おいしくてボリュームのある【コストコ】のフードやスイーツは、家族で楽しむだけでなく、気の置けない友人や親せきを招いたホームパーティにもぴったりかも。見た目がおしゃれなケーキを選べば、食卓をパッと華やかにしてくれるはず。今回は、コストコの「映えケーキ」をピックアップ。コストコマニアが実食した、おすすめのケーキを紹介します。 写真映えが狙える豪華な3色ケ&