ホムパにもぴったりの華やかさ♡【コストコ】の「映えケーキ」に注目！

おいしくてボリュームのある【コストコ】のフードやスイーツは、家族で楽しむだけでなく、気の置けない友人や親せきを招いたホームパーティにもぴったりかも。見た目がおしゃれなケーキを選べば、食卓をパッと華やかにしてくれるはず。今回は、コストコの「映えケーキ」をピックアップ。コストコマニアが実食した、おすすめのケーキを紹介します。

写真映えが狙える豪華な3色ケーキ

コストコマニアの@costco_hackerさんが、「見た瞬間に『かわいい！』って声が出そうになった」というのがこちらの「スプリングバーケーキ」です。渋いグリーンとピンクのスポンジで、真っ白なクリームをサンド。さらにピンクのクリームといちごでデコレーションした豪華なケーキは、食卓を明るくしてくれること間違いなしかも。@costco_hackerさん曰く「華やかさ重視のケーキですが、食べ応えもgood！」とのこと。見た目を楽しんだ後は、ケーキの甘い味にとろけるかも。

カットした断面がキレイに映えそう

コストコスイーツとして、「クレープバウム」を食べたことがある人もいるのでは。そんなクレープバウムから、春を感じる「クレープバウム いちご味」が登場した様子。ロール状のミルクレープで、好きな大きさにカットして食べることができます。@potipoti212さんは、「断面がもう反則級にかわいい」「ほんのりピンクで、見た目からテンション上がるやつ」と大絶賛。さらに、「甘すぎずペロッといけた」そうなので、どの年代の人にも喜ばれそう。

いちごとホイップのデコレーションが◎

@costco_hackerさんが、「もうビジュアルが可愛すぎる」「華やかさもあって、カートに入れた時点でテンション上がりますよ！」と大興奮のコメントを添えているのが、「いちごのミルフィーユ」です。@costco_hackerさん曰く「サクッと香ばしくて軽め」というパイ生地で、カスタードといちごをサンド。天面のデコレーションは、ホイップクリームとフレッシュいちごが使われ、見た目から春らしさを感じられそう！ 8等分にカットされた状態で販売されているので、1切れずつ小皿に移すだけでOK。

大人のおしゃれケーキも！

ホームパーティに映えるホールケーキなら、「ブラックフォレストケーキ」はぜひチェックを。@costco_hackerさんによると「洋酒（キルシュ）1.7%入りで、鼻に抜ける香りはしっかり感じます」とのことで、大人が楽しむ特別なデザートになってくれそう。@costco_hackerさんが「噛むとじゅわっと果汁、酸味で口がリセットされる」とコメントしているように、チェリーの酸味とクリームの甘みのバランスがとても良さそう。食卓に出したらすぐに、写真撮影会が始まって大盛り上がりできるかも。

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※こちらの記事では@costco_hacker様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A