「いつも自分ばかりが追いかけて、疲れてしまう…」そんな恋愛パターンに悩んでいませんか？実は、恋愛を長続きさせるコツは“追われる立場”でいること。そこで今回は、男性が夢中になる“追わせる恋愛”の魅力と、愛され続ける女性になるためのコツを紹介します。男性は“簡単に手に入らない女性”に惹かれる男性は「追いかける対象」に本能的に魅力を感じます。自分の時間や考えを大切にしている女性、自立している女性には“余