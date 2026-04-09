追わせた方がうまくいく。男性が夢中になる“愛され女子”の恋愛ルール
「いつも自分ばかりが追いかけて、疲れてしまう…」そんな恋愛パターンに悩んでいませんか？実は、恋愛を長続きさせるコツは“追われる立場”でいること。そこで今回は、男性が夢中になる“追わせる恋愛”の魅力と、愛され続ける女性になるためのコツを紹介します。
男性は“簡単に手に入らない女性”に惹かれる
男性は「追いかける対象」に本能的に魅力を感じます。自分の時間や考えを大切にしている女性、自立している女性には“余裕”があり、それが男性にとっては「もっと知りたい」「振り向かせたい」と思わせるきっかけに。最初からすべてをさらけ出すよりも、適度なミステリアスさを残すことが大切です。
追いかける恋は“都合のいい存在”になりやすい
こちらから追い続ける恋は、気づかないうちに“与えすぎる側”になりがち。男性のペースに合わせてしまったり、気を引くために無理をしてしまったり…結果的に、男性にとって都合のいい存在になってしまう可能性が出てきます。でも、“追いかけられる”立場になることで、対等な関係が築きやすくなり、自然と彼の中で「大切にしたい存在」になっていくというわけです。
追わせる女性が実践しているルールは？
愛され女子が実践しているルールは、とてもシンプル。「自分の時間や予定を大切にする」「感情的にならず、状況に応じた冷静な対応をする」「自分を幸せにする“軸”を持つ」の３つになります。これを自然とできている女性ほど、恋愛に振り回されない“芯の強さ”があり、男性から自然と尊重されるようになるのです。
「追われる恋＝わがままになること」と勘違いされがちですが、実際は“自分を大切にしているかどうか”が鍵。恋愛に疲れたときこそ、少し立ち止まって“追わせる恋愛”に持っていくよう意識してみてくださいね。
🌼愛するより愛されたい。理想的な恋愛の形を叶える「秘訣」とは