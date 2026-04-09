男性に対して「忙しいって言ってたのに、なんで会えるの？」と感じることありませんか？時間がないはずなのに、なぜか会う時間を作ってくれる。これは偶然ではなく、あなたの優先順位の高さがそのまま表れている本命サインです。本命には“時間を作る”という発想になる人は本当に会いたい相手には、「時間ができたら会う」ではなく「時間を作ってでも会う」という発想に変わります。仕事が忙しくても、予定が詰まっていても、どこ