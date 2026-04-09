「忙しいのに会ってくれる」のは本命サイン。男性の本気度は行動に出る
男性に対して「忙しいって言ってたのに、なんで会えるの？」と感じることありませんか？時間がないはずなのに、なぜか会う時間を作ってくれる。これは偶然ではなく、あなたの優先順位の高さがそのまま表れている本命サインです。
本命には“時間を作る”という発想になる
人は本当に会いたい相手には、「時間ができたら会う」ではなく「時間を作ってでも会う」という発想に変わります。仕事が忙しくても、予定が詰まっていても、どこかで調整して会おうとする。この行動自体が、本命サインと言えるのです。
短時間でも“会おうとするか”がポイント
本命の場合、長時間会えるかどうかは問題ではありません。男性は「少しだけでも会いたい」と思うため、仕事終わりに少しだけ顔を出す、移動の合間に時間を作るなど、短時間でも会おうとします。逆に、本命でない場合は“時間がない”をストレートに伝えてくるでしょう。
予定の“空け方”に本音が出る
男性は本命には、あらかじめ予定を空けておくことも増えます。「この日は空けておこう」と意識的に時間を確保するのは、それだけ優先度が高いから。後回しではなく、先に組み込まれているかどうか？この違いは意外と大きいです。
「会えるかどうか」ではなく、「どうやって会おうとしているか」。その過程にこそ、男性の本命サインは表れます。 ※画像は生成AIで作成しています
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