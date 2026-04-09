筆者の知人Aさんのもとに、中学校の同窓会のお知らせが届きました。Aさんは学生時代にいじめの標的になっていたため胸が苦しくなりましたが、「みんなもう分別のある大人だ」と信じて一歩踏み出すことに。同窓会当日、仲の良かった友人たちとの再会は喜びにあふれ、昔話に花が咲きます。「勇気を出して来てよかった」と安堵したのも束の間、かつてのいじめっ子、Tが現れて……。 “いじり”という名の嫌がらせ