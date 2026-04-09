安中市長選挙は１２日、投開票です。当初は無投票とみられていましたが、一転して現職と新人の一騎打ちとなった選挙戦は終盤戦に突入しました。 安中市長選に立候補しているのは届け出順に、いずれも無所属で再選を目指す現職の岩井均さん（６２）と、新人で団体職員の小川賢さん（７４）の２人です。 街頭演説で支持を呼びかける岩井さんです。岩井さんは高校生までの医療費の無償化や公共交通の全面見直しなど１期４年の実績